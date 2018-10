Tram 24 richting VU rijdt om na aanrijding met een auto

Reizigers van tram 24 moeten vanmiddag rekening houden met een vertraging van zeker tien minuten. Door een aanrijding van de tram met een auto op de Stadionweg moet deze omrijden.

Lijn 24 rijdt nu via de van Baerlestraat en de De Lairessestraat naar de Amstelveenseweg. De stations aan de Beethovenstraat en aan de Stadionweg worden daardoor overgeslagen.

De tram is eerder op de dag op de zijkant van een naar links afslaande auto gebotst. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Tram 24 (richting VU medisch centrum) rijdt om vanaf Roelof Hartplein door een aanrijding in de Stadionweg.

De route is aangepast via Van Baerlestraat - De Lairessestraat - Amstelveenseweg.

