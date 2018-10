Friezen willen I Amsterdam-letters adopteren

Terwijl het Amsterdamse stadsbestuur liefst zo snel mogelijk van de roodwitte I Amsterdam-letters af wil, gaan er in Friesland juist geluiden op om de letters naar de provincie te halen. Friezin en directeur van Amsterdam Lake District Lysanne Kuindersma, zou de letters maar al te graag in Friesland zien.

'Amsterdam wil van de letters af en wij zijn bezig met het verleiden van toerisme naar Friesland', vertelt Kuindersma. 'De aankomende jaren gaan er meer toeristen bijkomen en die moeten meer zien dan alleen Amsterdam centrum. Daarbij kunnen wij helpen.'

Lees ook: Beroemde I amsterdam-letters verdwijnen mogelijk al binnen paar weken

Hindeloopen

De letters kunnen op een milieuvriendelijke manier per zeilboot over het IJsselmeer vervoerd worden naar Hindeloopen, een kleine stad in het Zuidwesten van Friesland. Een plek waar ook toeristen die met Amsterdam Lake District een tour doen, als eerst voorbij komen.

Lees ook: I Amsterdam-letters definitief weg? 'Symboolpolitiek!'

Toeristen spreiden

'Op deze manier spreiden we de toeristen, iets wat Amsterdam graag wil. Krijgen de letters een nuttige tweede leven en gaan we verspilling tegen.' Maar met de letters van het Museumplein zijn ze er nog niet. Achter Amsterdam moeten nog de letters 'Lake District' komen te staan. 'Er zijn genoeg bedrijven zowel in Amsterdam als in Friesland die dat kunnen maken', zegt Kuindersma.

Het verzoek om de letters is ingediend bij Burgemeester Halsema, maar een antwoord heeft Kuindersma tot op heden niet gehad.