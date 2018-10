Zuiderzeeweg al weken zonder licht: 'Ben al twee keer bijna doodgereden'

Al sinds september is een gedeelte van de Zuiderzeeweg in Noord een donker stukje stad. Bijna alle lantaarnpalen op het stuk vanaf de P+R tot aan camping Zeeburg staan al die tijd al uit. Dit tot grote frustratie van de bewoners en ondernemers in het gebied, die al meerdere keren aan de bel trokken bij de gemeente.

Volgens bewoonster Beppie de Leng is de duisternis niet alleen onhandig, maar ook erg gevaarlijk. 'Overdag gaat het natuurlijk wel, maar 's avonds is het echt een ramp. Het is dat ik een opvallende jas aan heb, maar anders zien ze je niet. Ik had afgelopen weekend een gewone jas aan en toen ben ik twee keer bijna doodgereden.'

Nog geen oplossing

Pepijn van den Heuvel van camping Zeeburg informeerde de gemeente al een aantal keer over de situatie. 'De eerste melding van mijn nachtreceptionist kwam binnen op 4 september. Op 5 september hebben we dat gemeld bij de gemeente. Sindsdien hebben we het meermaals gemeld via de telefoon, de app en de website, maar tot op heden is er nog geen oplossing.'

Noodverlichting

Ook De Leng zocht al contact met de gemeente. 'Ik heb gevraagd om noodverlichting. Maar dat kon niet omdat er dan eerst grondboringen verricht moeten worden. Waarom zou je een grondboring moeten verrichten om een lichtje aan te krijgen? Ik begrijp het niet.'

Het stadsdeel laat weten pas op 1 oktober een melding te hebben gekregen. Energieleverancier Liander zou op dit moment bezig zijn het probleem te verhelpen.