Vastgebonden en beroofde Rus had 'zakelijke ontmoeting' in hotel

De Rus die afgelopen nacht op een hotelkamer van het Double Tree by Hilton aan de Oosterdoksstraat werd beroofd, had een zakelijke ontmoeting in het hotel. Dat blijkt volgens de politie uit zijn aangifte.

'Eenmaal in de kamer bleken dat drie mannen te zijn', aldus politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek. 'Hij werd vastgepakt, vastgebonden en ze namen al zijn persoonlijke bezittingen mee. Vervolgens zijn ze het hotel uitgegaan.'

Na ruim twee uur lukte het de man om via de telefoon de beveiliging van het hotel te waarschuwen, waarna hij in het bijzijn van de politie kon worden bevrijd.

Van de drie daders ontbreekt nog ieder spoor. De politie onderzoekt de camerabeelden die zijn gemaakt en roept getuigen op om zich te melden.