Nieuwe leeuw Artis zet eerste stappen in buitenverblijf

Artis' nieuwe leeuw, de opvolger van de in augustus overleden Caesar, verkende vandaag voor het eerst zijn buitenverblijf.

In de video die de dierentuin vandaag op Facebook plaatste, is te zien hoe de nog naamloze leeuw het zogeheten Kerbertterras verkent en in een met touw omwikkelde boom klimt. Het is de eerste keer dat de leeuw op bewegend beeld verschijnt. De afgelopen weken bleef Caesars opvolger nog achter de schermen om te wennen aan zijn nieuwe verblijf.

De leeuw zal vanaf nu steeds vaker buiten te zien zijn. Op termijn zal hij ook kennismaken met de twee leeuwinnen van de dierentuin.