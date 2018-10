Zorgen over mogelijke terugkeer pubers in buurthuis Wittenburg

Bewoners op Wittenburg maken zich ernstige zorgen over het plan van de gemeente om het buurthuis mogelijk uit te bereiden voor jongeren ouder dan 14. Sinds de dodelijke schietpartij afgelopen januari zijn uit veiligheidsoverweging de jonge kinderen gescheiden van de pubers. Toch onderzoekt het stadsdeel, tot grote frustratie van de bewoners, of de jongeren toch weer gezamenlijk in één gebouw terecht kunnen.

De schietpartij afgelopen januari in het speeltuingebouw op Wittenburg doet de buurbewoners nog steeds huiveren. 'Er zijn heel veel mensen heel erg getraumatiseerd door die gebeurtenis. Het is ook niet niks als een paar jongens schietend hier zo'n gebouw binnenkomen', legt omwonende Tineke van den Klinkenberg uit.

De 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi kwam om het leven, twee anderen raakten gewond. Op het moment van de schietpartij waren veel jonge kinderen aanwezig. Buurtbewoners eisten direct maatregelen. Zo worden de 14-plussers naar het voormalige postkantoor geplaatst om de jeugd te scheiden. Nu is er echter sprake van om een tweede verdieping te maken op het gebouw speciaal voor de pubers.

'Vatbaar voor criminaliteit'

'Je hebt toch kans dat op een gegeven moment jongeren al met een half been in de criminaliteit zitten. Misschien met dure kleding, dure apparatuur rondlopen, en dat jonge kinderen die daar vatbaar voor zijn denken; oh, maar dat is ook een keuze', aldus buurtbewoner Bart Uitdenbogaart. Van den Klinkenberg: 'Ouders willen anders hun kinderen hier ook niet meer heensturen en dat is jammer, want dit is een fijn speeltuingebouwtje waar van alles voor kinderen kan worden georganiseerd.'

Stadsdeel Centrum zegt in een reactie dat de definitieve locatie in samenspraak met de bewoners tot stand komt en dat de optie slechts wordt onderzocht. De buurtbewoners vinden dat verspilde tijd en geld. 'Wij vinden dat je niet iets moet onderzoeken waarvan heel duidelijk is dat niemand dat wil.'