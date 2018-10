Halsema: 'Confrontatie bij brandweer voor het eerst voorzichtig doorbroken'

Jarenlang kwam de Amsterdamse brandweer vooral in het nieuws door de grote problemen tussen de korpsleiding en brandweerlieden op de werkvloer, maar de afgelopen maanden is die confrontatie voorzichtig doorbroken. Dat zegt burgemeester Femke Halsema vanavond in het tweewekelijkse AT5-programma Het gesprek met de burgemeester.

'Afgelopen jaren is er een langzame opbouw geweest in confrontatie, die is van alle zijden een beetje gevoed, maar ik denk eigenlijk dat die de afgelopen maanden voor het eerst voorzichtig is doorbroken. Ik mag graag tegen de mensen van de brandweer zeggen; soms moet je ook de edele kunst van de tai chi beoefenen. Een beetje mee bewegen, een beetje met elkaar in gesprek', aldus Halsema.

Lees ook: Na lang geruzie eindelijk doorbraak voor vernieuwing brandweer

Proeftuinkazerne

De komst van de proeftuinkazerne was de kiem van het hoogoplopende conflict tussen de korpsleiding, gemeente en brandweerlieden. Met die proeftuinkazerne wordt geëxperimenteerd met andere dienstenroosters dan de huidige 24-uursroosters. Vanaf januari komen er 8-uursdiensten. Het moet tot minder kosten leiden en zou bovendien moeten bijdragen aan het verhelpen van de gesloten cultuur binnen de brandweer.

Bedreigingen

Aan beide zijden escaleerde het conflict met als hoogtepunt bedreigingen aan het adres van commandant Leen Schaap. Halsema: 'Ik geloof dat voor een belangrijk deel van de brandweermensen geldt dat ze deze veranderingen moeilijk vinden, dat ze bang zijn voor verslechtering van hun arbeidspositie en dat de cultuur van hun werk verandert. En dat vinden ze niet leuk, dat begrijp ik. Het harde verzet, en dat zijn geen rotte appels, dat hoort u mij niet zeggen, concentreert zich denk ik bij een kleinere groep.'

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap: 'Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen'

Halsema maakte bij haar aantreden het oplossen van het conflict tot een topprioriteit. Ze noemde de intimatie en bedreigingen aan het adres van Schaap 'onacceptabel'. Ook stelde ze Peter van Uhm, voormalig Commandant der Nederlandse strijdkrachten, aan als strategisch adviseur.

'Meer openstellen'

'Wat er volgens mij vaak aan de hand is, is een wij/zij cultuur...soms is daar aanleiding voor, soms ook niet. En wat ik wil zeggen tegen de mensen die het gevoel hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt: er wordt wel geluisterd. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in hun verhalen, Van Uhm praat met een groot aantal brandweerlieden, maar praat ook met ons. Sommige mensen moeten zich wat meer openstellen.'

Van Uhm brengt begin december verslag uit over zijn bevindingen.