'Nouri was al een aanvoerder op de kleuterschool'

Het is ruim een jaar geleden dat Abdelhak Nouri in elkaar zakte nadat hij werd getroffen door een hartstilstand. Schrijver Henk Spaan volgde de veelbelovende voetballer al vanaf zijn negende in de jeugd van Ajax. Het laatste jaar schreef hij een boek over Appie. Het boek NOURI komt volgende week uit.

Tijdens de wedstrijden die Spaan bezocht op Sportpark de Toekomst, ver voor Appie bekend zou worden, zag hij al snel de kwaliteiten van de jonge middenvelder en wordt fan. Zijn speelstijl heeft een aantrekkingskracht op Spaan en vertelt, aan iedereen die maar wil luisteren, honderduit over de fenomenale acties en de 'slimmigheid' die Appie dan al in huis heeft. Spaan is er zeker van, als Abdelhak op 8 juli 2017 niet in elkaar was gezakt, zou hij de Europese top hebben bereikt.

Het afgelopen jaar werkte Spaan aan het boek: NOURI. De belofte waarin hij, aan de hand van talloze momenten waarin hij de jonge Marokkaan ziet spelen en gesprekken heeft met de meest dierbaren van Appie, een zo volledig mogelijk beeld probeert te schetsen van de potentie van de uitzonderlijke voetballer. Spaan schrijft in zijn voorwoord 'gek genoeg' allang met Abdelhak Nouri afgesproken te hebben ooit een boek over hem te schrijven. In een tijd dat zijn toekomst van alles beloofde.

Van Marokko naar Geuzenveld

Het boek begint bij de vader van Abdelhak, Mohammed die in 1990 naar Nederland komt om Informatica te studeren aan de UvA. In Marokko noemen ze hem ‘Newton’ omdat hij uitblinkt in wis- en natuurkunde. Omdat hij ook geld moet verdienen wordt hij gedwongen om met de studie te stoppen en gaat werken in slagerij Buzhu aan de Haarlemmerdijk, die neemt hij snel daarna over. Als hij in 2013 door gezondheidsproblemen moet stoppen met werken stort hij zich volledig op het volgen en ondersteunen van de carrière van zijn zoon.

Een geboren aanvoerder

Sinds Appie op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar zakte op het veld is er veel gesproken over zijn voetballende kwaliteiten en zijn leidersrol in het veld. Dat geboren leiderschap begint al op de kleuterschool, vertelt de vader van Nouri aan Spaan. Op de eerste dag van de kleuterschool, liet de juf alles zien in de klas en vertelde ze de jonge Nouri wat wel en niet mocht en wat er van hem werd verwacht. Een paar weken later vertelde ze dat Appie haar taak had overgenomen. Nieuwkomers werden door hem rondgeleid en hij legde hun de regels uit. Ook als aanvoerder van de B1, Onder 17, zet Appie de lijnen in het team uit. Ondanks een blessure leidde hij wel de warming-up, het was voor hem de normaalste zaak van de wereld.

Verantwoordelijk, ook buiten de lijnen

Als Nouri in 2015 in de A1 speelt doet er zich een incident buiten het veld voor met drie spelers van zijn team. Ze zijn in conflict geraakt met een agente in Zuid, de spelers zouden haar hebben mishandeld nadat de politievrouw, die op dat moment in burger was, enkele malen claxonneerde toen de drie de weg versperden. De spelers worden aangehouden. Als Appie dat hoort springt hij op zijn scooter en rijdt de politiebureaus af om die spelers te zoeken. Hij vraagt zich af waarom ze met zijn drieën waren weggegaan en waarom hij niet beter had opgelet toen de training voorbij was. Dan had hij met ze mee kunnen gaan en zou het incident niet zijn voorgevallen. Dat wist hij zeker, schrijft Spaan.

Bekijk ook: Ode aan Abdelhak ‘Appie’ Nouri

Superman Appie

Appie is tien jaar oud als hij in april 2007 met Ajax meedoet aan het Mundialito-toernooi in de Portugese Algarve. Een van de tegenstanders is Marrakesh, waar Nouri met zijn team ruim van wint, schrijft Spaan. Appie maakt er twee, speelde goed, maar niet fantastisch. Na de wedstrijd ontstaat er onenigheid tussen de Ajax-ouders. Een moeder roept hardop dat Appie minder had gespeeld omdat het tegen Marokkanen was.

Meerdere ouders, onder wie Hans Bergsma - de vader van teamgenoot Léon, nemen het voor hem op. Vader Mohammed treft later zijn zoon in het hotel, die is in tranen. Een lid van de staf had Appie hetzelfde verweten als de Ajax-moeder langs het veld. Om hem te troosten en weer vrolijk te maken koopt vader Mohammed een Superman-T-shirt. In de finale tegen Benfica wordt het 6-0 door vier goals van Appie, twee goals bereidt hij voor. Na de wedstrijd trekt hij zijn Ajax-shirt omhoog voor zijn vader en laat hem het Superman-T-shirt zien.

Appies gezondheid

De gezondheid van Abdelhak Nouri is momenteel stabiel. Op neurologisch vlak gaat het een stuk beter in vergelijking met een paar maanden geleden, vertelt broer Abderrahim in augustus aan de NOS. Hij is vaker wakker en reageert op zijn manier op dingen die hem gevraagd worden, bijvoorbeeld door zijn wenkbrauwen op en neer te bewegen. Lichamelijk gaat het helaas minder goed, omdat Appie weinig beweegt is hij verzwakt. Hij kan zijn lichaam niet zelfstandig bewegen, alleen zijn hoofd.

Op woensdag 17 oktober is de boekpresentatie op de oude school van Abdelhak Nouri, het Calvijn College in West. Naast Henk Spaan zal ook directrice en vriend van de schrijver Jolanda Hogewind spreken. Burgemeester Femke Halsema overhandigt tot slot het boek als cadeau aan alle leerlingen van het Calvijn College.

NOURI. De belofte is vanaf die dag ook verkrijgbaar in de fysieke en online boekhandels.