Nederlandse film Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding in prijzen gevallen in VS

De Nederlandse comedy Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding is in de prijzen gevallen in de Verenigde Staten. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Paulien Cornelisse.

Dat melden meerdere media.

De film is bekroond op het Glendale International Film Festival, waar buitenlandse films in Amerika op de kaart worden gezet. De Nederlandse comedy heeft de prijs gewonnen voor beste film, beste vrouwelijke hoofdrolspeler, beste regisseur en beste film die door een vrouwelijke regisseur wordt gemaakt (Barbara Bredero).

Eerder was de film genomineerd voor een Gouden Kalf. Daar viel de comedy niet in de prijzen.

Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding gaat over de dertiger Anne (Fockeline Ouwerkerk), die een passie heeft voor taal. Toch mag ze bij het magazine waar ze voor werkt alleen maar over mode en gezond eten schrijven. Ook zorgt ze voor haar oudere vader (Peter Faber), die vanwege zijn leeftijd steeds meer woorden vergeet.