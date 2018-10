Schaatsen in de buitenlucht met 25 graden: 'Als je valt dan zwem je'

Het mag dan 25 graden boven nul zijn, maar op de Jaap Edenbaan in Oost kan alweer buiten geschaatst worden.

De zon schijnt volop en er is geen wolkje aan de lucht. Met temperaturen die de 25 graden aantikken is het weer zomers te noemen. En dat terwijl we middenin de herfst zitten.

Het houdt de fanatieke schaatsers niet tegen. Want de Jaap Eden IJsbaan is, ondanks de sterke dooi, toch open gegaan. Maar ideaal is het niet. Er ligt een flinke laag water op het ijs. Of, zoals een schaatser beschrijft: 'Als je valt dan zwem je.'

UPDATE: Na een paar uur ging de Jaap Edenbaan toch weer dicht