Bewoners Meernhof in Holendrecht klaar met grofvuil voor de deur: 'Je woonplezier gaat eraan'

Lege flessen, kleding, stukken hout, een oud fornuis: bewoners aan de Meernhof in Holendrecht hebben schoon genoeg van de berg grofvuil die zich iedere week voor hun huis opstapelt.

Het is iedere week hetzelfde liedje. Zodra het grofvuil is opgehaald door de gemeente, worden er alweer nieuwe ladingen gedumpt. De berg vuil ligt vol in het zicht van de bewoners van de Meernhof, vlak naast een kinderspeelplaats.

'Ze gaan ongestoord hun gang', klagen twee bewoonsters, 'want niemand die ze erop aanspreekt. Ze worden niet beboet, niks. Dus ze gaan gewoon verder met vervuilen.'

Grote mond

'Soms als je iemand aanspreekt kun je ook een grote mond terugkrijgen. Dan denk je: in plaats van een klap te krijgen, houd je je mond maar dicht.'

Hoewel de gemeente eerder beloofde dat gerapporteerd grofvuil dezelfde dag voor 12 uur wordt opgeruimd, krijgen de bewoners van de Meernhof te horen dat het vuil dat er vandaag ligt, pas op dinsdag wordt opgehaald. 'Ze laten ons zitten.'

Woonplezier

De twee vrouwen hebben geflyerd in de buurt, maar tot nu toe heeft dat nog niet geholpen. 'De buurt verloedert, je woonplezier gaat eraan. Het is niet fijn meer om hier te wonen. En dan vraag ik me af: we zijn volwassen mensen, je leeft ook niet zo in je eigen woning. Waarom gooi je dan hier je vuil op een verkeerde dag en een verkeerd tijdstip? Ik vind het heel jammer.'