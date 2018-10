Zomers weer: Jaap Edenbaan na een paar uur toch weer gesloten

De Jaap Edenbaan was vandaag voor het eerst weer open, maar 's middags bleek dat schaatsen met 25 graden toch echt niet mogelijk is. Dus ging de buitenbaan een paar uur later weer dicht.

Bezoekers lieten zich in eerste instantie niet tegenhouden door de hitte, aldus woordvoerder Joris Wouters: 'Mensen die veel aan schaatsen doen hebben deze datum al maanden in hun agenda staan en dan heb je ook nog de losse bezoekers. De sfeer was goed'.

Lees ook: Schaatsen in de buitenlucht met 25 graden: 'Als je valt dan zwem je'

Open

Eerder werd voorspeld dat de baan open zou blijven tijdens de warme dagen, maar de koelinstallatie bleek toch niet in staat om het ijs bevroren te houden: 'Op een gegeven moment ging het heel erg snel, dan moet je de beslissing nemen dat het niet meer veilig is', aldus Wouters.

Technische dienst

Zaterdagavond zal de technische dienst met het ijs aan de slag gaan. De voorspelling is dat de schaatsbaan zondag weer volgens de reguliere tijden geopend zal zijn.