'Luchtwachters' de straat op tegen vervuilde lucht

Bezorgde burgers voerden zaterdagmiddag actie om aandacht te vragen voor de vervuilde lucht op de Rozengracht en de Nassaukade.

De Nassaukade en de Rozengracht zijn twee van de meest vervuilde plekken van de stad. De concentratie fijnstof, een vorm van luchtvervuiling, komt hier zelfs boven de Europese norm. De zogenaamde 'luchtwachters', zoals het burgerinitiatief haar leden noemt, wil graag dat de gemeente hier meer aandacht voor krijgt.



Momenteel wordt er nog niet genoeg gedaan om vervuiling te voorkomen, vinden de luchtwachters: 'Er zouden veel grotere maatregelen genomen kunnen worden. Je zou kunnen zeggen: alleen elektrische auto's, veel meer OV, nog veel meer fietsen. Het tempo waarin alles wordt gedaan, is alsof we alle tijd hebben, maar wij denken dat dit veel minder is dan iedereen denkt'.



Ondanks dat de gemeente al maatregelen heeft genomen om luchtvervuiling terug te dringen, zijn de gemeten fijnstofniveaus hoger dan voorheen: 'De Rozengracht is dit jaar achteruit gegaan. De Nassaukade wordt steeds slechter. Dat we het niet kunnen zien, betekent niet dat het er niet is', aldus een luchtwachter.