Asbest vrijgekomen bij uitslaande brand in Slotervaart

Bij een uitslaande brand op de zolderverdieping van een appartementencomplex aan de Tutein Noltheniusstraat in Slotervaart is vannacht asbest vrijgekomen. Zo'n vijftig bewoners zijn in een hotel opgevangen.

Dat meldt de brandweer. De brand brak rond 4:45 uur uit en was al snel uitslaand. Alle 24 woningen in het complex moesten worden ontruimd.

Asbest

Rond 6:00 uur was het vuur onder controle. Bij de brand is materiaal vrijgekomen dat asbest bevat. Dat materiaal ligt alleen in de directe omgeving van de brand. Het gebied is afgezet en een specialistisch bedrijf is opgeroepen om het op te ruimen.

Schade

De schade van de brand is beperkt tot de zolderverdieping. De woning eronder hebben rook- en waterschade opgelopen. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden.

Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Er is niemand gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen.