Trainer Mike raakte de juiste snaar bij Badr: 'We waren soms vijf uur achter elkaar bezig'

Kampioen na kampioen trainde hij, met Badr Hari als meest bekende. AT5 sprak met kickbokstrainer Mike Passenier in het tv-programma 'De Straten: Binnenskamers' over de sport. 'Badr Hari snapt mij net iets beter dan anderen.'

Hoe je Passenier het beste kunt omschrijven? Misschien wel als no-nonsenstrainer. Hij is wars van gezeik of slappe excuses om niet te kunnen trainen. En in de aanmoediging van zijn sporters tijdens wedstrijden, kan hij ver gaan. 'Tering tyfus, sla hem helemaal in elkaar', is er dan bijvoorbeeld te horen. 'Ja, dat is weleens nodig', zegt hij daar nu over.

Maar hij probeert het zo fair mogelijk te houden. Passenier zit sinds 2009 met zijn sportschool Mike's Gym in Oostzaan. Een sportschool met een indrukwekkende staat van dienst. Hij leidde verschillende vechtersbazen naar succes. Aan de wand heeft hij vijf portretten opgehangen van de meest bekende sporters die door hem werden getraind. De 'fabulous five', noemt hij ze. Murthel Groenhart bijvoorbeeld. En ook Joeri Mes, Gokhan Saki en Melvin Manhoef. Maar meest bekende is zonder twijfel Badr Hari.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Brand

Toch was het helemaal niet zo zeker dat Passenier zo ver zou komen. Bijna tien jaar geleden brandde zijn sportschool helemaal af. Hij moest weer op nul beginnen. Een lastige periode, zo zegt hij. 'Alles wat je hebt opgebouwd, is weg. Het was een bittere pil.' Maar het lukte, en hij is er trots op. 'Dit is mijn droom. Je kan dus wel zeggen: ik ga elke dag naar mijn droom toe. Daarom sta ik altijd vroeg op en blijf ik nooit lang in bed liggen. Ik wil die droom niet verpesten door in bed te blijven.'

Lees ook: Passenier opent nieuwe gym na brand

Tekst gaat verder onder afbeelding

Voor hem is het een uitdaging om de sporters keer op keer te prikkelen om het beste uit henzelf te halen. Hoe hij dat doet? Daar bestaat volgens hem geen blauwdruk voor. Wel weet hij: emotie is een slechte raadgever. 'Je moet het hebben van je wat je kan. Boosheid kan je wel over een dood punt helpen. Maar als je er als een blinde dwaas in gaat, is dat ook niet goed. Hetzelfde geldt voor verdriet: het kan je extra motiveren. Maar het kan je juist ook naar beneden halen.'

Juiste snaar

Bij Badr Hari wist hij de juiste snaar te raken. Badr kwam als jonge jongen bij hem trainen. Passenier stak onnoemelijk veel tijd in Badr. 'We waren soms wel vijf uur achter elkaar bezig. Herhalen en herhalen om er technieken in te brengen. Eerst een uurtje een nieuwe combinatie leren, daarna variëren met die combinatie. Van links, rechts, ga zo maar door. Badr snapte wat ik bedoelde, het was hem net iets meer op zijn lijf geschreven dan de anderen die ik trainde.'

Lees ook: Trainer Badr Hari wil volgend jaar gevecht met Verhoeven in Johan Cruijff Arena

Nog steeds komt Badr Hari bij Passenier voor trainingen, hoewel de kickbokser momenteel voornamelijk in Marokko verblijft. 'Eens per maand is hij in Nederland en dan trainen we een weekje. Daarna gaat hij terug naar huis met een heleboel huiswerk.'

Tekst gaat verder onder afbeelding

Stoten, trappen en knieën

Het huiswerk dat Passenier de kickbokser meegeeft, is behoorlijk wat ingewikkelder dan de beginnersles hij aan AT5 geeft. Twee benen naast elkaar, de linkervoet een stap opzij en de rechtervoet naar achteren. De handen voor je gezicht, onder je ogen. Als je dat doet, ben je er klaar voor. 'Dan kan je beginnen', zegt Passenier. Hoe? 'Het blijft stoten, trappen en knieën gebruiken. Dat is het, ik kan er niks meer van maken.'