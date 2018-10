Van der Vaart bij afscheid: 'Het was fantastisch'

Rafael van der Vaart heeft zaterdagavond na afloop van de interland Nederland - Duitsland (3-0) afscheid genomen van Oranje. De oud-Ajacied ontving een gouden schaal en werd bondsridder van de KNVB.

Zeventien jaar geleden debuteerde de toen bij Ajax spelende Van der Vaart in het Nederlands elftal. De middenvelder mocht op 18-jarige leeftijd invallen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. 'Het was voor mij het startpunt bij het Nederlandse team. En nu sta ik hier en is het klaar', vertelt Van der Vaart.

'Ik viel twintig minuten in. Het was een hele andere tijd. We waren niet geplaatst en speelden in een niet vol Gelredome. voor mij was het wel één van de meest bijzondere momenten', blikt de op dit moment nog bij het Deense Esbjerg fB spelende middenvelder terug.

Colombia

Van der Vaart speelde 109 interlands waarin hij 25 doelpunten maakte. Vijf jaar geleden speelde Van der Vaart zijn laatste wedstrijd in Oranje, in het oefenduel tegen Colombia.

Naast Van der Vaart werd ook Dirk Kuyt in de Johan Cruijff Arena feestelijk uitgezwaaid. Van der Vaart: 'Het is een fantastisch afscheid. Dit verdienen wij en de fans. Dit doet de KNVB geweldig. Daar ben ik ze ook dankbaar voor.'