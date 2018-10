'Amsterdammers vinden weghalen I Amsterdam-letters slecht idee'

Een meerderheid van de Amsterdammers zou het weghalen van de I Amsterdam-letters op het Museumplein een slecht idee vinden. Dat meldt Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond.

Slechts 23 procent van de Amsterdammers zegt in het onderzoek het een goed idee van GroenLinks te vinden. 66 procent is tegen het weghalen van de letters. De overige elf procent weet het niet of heeft geen antwoord gegeven, blijkt uit het onderzoek.

Ook onder de kiezers van de Amsterdamse tak van GroenLinks is geen meerderheid voor het weghalen van de letters. Van hen ziet 46 procent het zitten, 47 procent vindt het geen goed idee. Zeven procent van de Amsterdamse GroenLinksers weet het niet of heeft geen antwoord gegeven.

Inmiddels is er ook een petitie gestart om het verwijderen van de letters op het Museumplein tegen te houden. Die is door bijna vijfhonderd mensen getekend.