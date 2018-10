Ruim zestig getroffen bewoners brand Slotervaart voorlopig niet naar huis

De bewoners van de ontruimde woningen in het appartementencomplex aan de Tutein Noltheniusstraat in Slotervaart kunnen voorlopig nog niet naar huis. Het gaat om totaal zeker 66 mensen.

In totaal werden vannacht 24 huizen ontruimd. De bewoners zijn in een nabijgelegen hotel opgevangen. Daar zitten ze nog steeds. Volgens een woordvoerder zitten er momenteel 66 mensen verspreid over zeventien kamers in het hotel. De hotelkamers zijn in ieder geval tot en met dinsdag geboekt voor de bewoners.

Andere bewoners hebben elders opvang geregeld, zoals bij vrienden en familie. De gemeente informeert alle betrokkenen over de verdere gang van zaken.

Veel schade

De zolderetage waar de brand heeft gewoed, is in ieder geval zwaar beschadigd geraakt. Onder- en naastgelegen huizen hebben ook rook- en waterschade. Over de precieze omvang van deze schade is nog geen duidelijkheid.

Bij de brand is ook asbest vrijgekomen, waardoor er eerst in de omgeving van de appartementencomplex opruimwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Een gespecialiseerd bedrijf is op dit moment bezig met een inventarisatie. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat omwonenden gewoon naar buiten kunnen, maar alleen het afgezette gebied niet kunnen betreden.

Wanneer de geëvacueerde bewoners wel weer terug kunnen keren, is vooralsnog onduidelijk. Voor getroffen bewoners die afhankelijk zijn van medicatie worden maatregelen getroffen. Op de locatie van de brand heeft stichting Savage een mobiel kantoor geplaatst. Hier kunnen bewoners met verzekeringsvragen terecht.