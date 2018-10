Camera van buurman legt kluisrovers vast in Amstelveen

Een bewoner van een woning in de straat Specht in Amstelveen is eind augustus bestolen door twee mannen. Het alarmsysteem in het huis registreerde de inbraak, maar de meldingen daarvan zag de bewoner te laat.

De inbraak wordt gepleegd in de vroege ochtend van donderdag 30 op vrijdag 31 augustus. De dieven stelen onder andere een kluis en een laptop. Dat zegt een politiewoordvoerder in het AT5-programma Bureau 020.

Met de buit in armen

Van de inbraak zelf zijn geen beelden, maar een buurman heeft wel een beveiligingscamera. Op die opnames zijn de verdachten goed te zien. De twee mannen lopen eerst een paar keer langs de woning, even later lopen ze met de buit in hun armen, weer het beeld uit.

De twee verdachten hebben een overeenkomend signalement. Het zijn twee mannen tussen de 20 en 30 jaar, ze hebben beide kort, donker haar en een normaal postuur. Ten tijde van de inbraak dragen ze allebei donkere kleding en donkere schoenen. Een van de verdachten is overduidelijk langer dan de ander.