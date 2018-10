Groot mes getrokken bij ruzie in Kempenaerstraat

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (06 5119 0938)

De politie is vanmiddag massaal uitgerukt na een ruzie tussen twee mannen in de Kempenaerstraat in West. Bij de ruzie werd volgens getuigen een groot mes getrokken.

Volgens een bewoner van de straat zijn er zeker acht politiewagens uitgerukt. De politie zegt dat er een verdachte is opgepakt. Naar het mes wordt nog gezocht.

De bewoner zegt dat het om een kapmes of machete ging. Een andere omstander laat weten dat het om een mes ging van 25 tot 30 centimeter grootte. 'Een soort zeis.' De politiewoordvoerder kan niet zeggen of dat klopt, mede omdat het om 'daderinformatie' gaat.

Niemand raakte gewond. De twee betrokkenen lijken bekenden van elkaar.