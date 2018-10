Vier kinderen gewond bij ontploffing op boot in Amstel

Bij een ontploffing op een boot in de Amstel bij Amstelveen zijn rond 16.30 uur vier kinderen gewond geraakt.

De ontploffing gebeurde toen de boot, die aangelegd lag langs de Amsteldijk Noord, werd gestart. De vier kinderen liepen lichte brandwonden op. Een van de slachtoffers belandde door de ontploffing in het water.

Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De kinderen zijn in eerste instantie onder de douche gezet in een woning aan de Amsteldijk Noord en later nagekeken door ambulancepersoneel. Ze zijn daarna ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Er was ook een volwassene aanwezig op de boot, maar hij of zij raakte niet gewond.