Barbecue in brand op balkon in Zuid

Op een balkon van een woning aan de Koninginneweg in Zuid heeft aan het begin van de avond brand gewoed.

Rond 17.30 uur werden meerdere brandweerwagens en een ambulance opgeroepen. De bewoner van het huis had rook ingeademd en is in de ambulance nagekeken.

Volgens de brandweer is het vuur ontstaan door de barbecue op het balkon. De brand was al geblust toen de brandweerauto's bij de woning aan kwamen.

