Aantal asielzoekers zonder papieren groeit: 'Het leven in Italië is slecht'

Er komen steeds meer asielzoekers zonder papieren naar de stad. De nachtopvang voor ongedocumenteerden is echter vol en daarom moeten ze steeds vaker op straat slapen.

De gemeente spreekt van een flinke toeloop en zegt dat per dag ongeveer tien nieuwe gevallen zich melden. Hoe dat komt is nog niet precies duidelijk.

Jonge mensen

'Sinds een paar weken merken we dat er meer mensen komen en ook in andere steden horen we het', zegt Annette Kouwenhoven van hulporganisatie Amsterdam City Rights. 'Er slapen jongeren in parken. Het zijn hele jonge mensen ook. Meisjes van zestien, jongens van achttien.'

Ze is bang dat er iets met hen gebeurt. 'Ze kunnen in mensenhandelsituaties belanden of uitbuiting. Is dat wat we willen?'

Dublin-claim

Het gaat niet om de We are Here-groep, die al enkele jaren panden kraakt in de stad. Het zijn nieuwe asielzoekers, vaak met een zogeheten Dublinclaim. Zij zijn in een ander Europees land binnengekomen, meestal Italië, en mogen hun asielprocedure de eerste achttien maanden alleen daar starten.

'Ik kwam aan in Italië', vertelt een van hen, een man uit Eritrea. 'Je moet je vingerafdrukken geven. Daarna heb ik met een hoop mensen gesproken, zij zeiden dat het leven in Italië slecht is. Veel mensen wonen er op straat of onder een brug. Toen ik dat hoorde ben ik uit Italië vertrokken.'

Honger

Hij leeft nu ook op straat, maar dan in Amsterdam. 'Soms op bosachtige plekken. Het is erg koud. We hebben enorme honger. Het slapen lukt niet goed. Daarom vallen mensen midden op de dag in slaap.'

Hulporganisaties vragen Amsterdammers nu een bed beschikbaar te stellen voor een ongedocumenteerde. 'Die kan een poosje bij je logeren', zegt Kouwenhoven. 'Je moet wel een beetje fearless zijn, geen angst hebben.'