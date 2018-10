Schrijver Usha Marhé wint Heldenaward voor hulp na seksueel misbruik

Schrijver Usha Marhé werd jarenlang misbruikt, maar besloot om haar eigen ervaringen in te zetten om anderen te helpen. Deze week werd ze daarvoor bekroond met een Heldenaward.

De prijs is in het leven geroepen door het platform Hulpverlening na seksueel misbruik. Daarmee wil de stichting laten zien dat het mogelijk is om te herstellen na seksueel misbruik.

'Ik heb ervaren dat er een omslagpunt is gekomen. Daarom voel ik me zo goed', zegt Usha daar zelf over. 'Ik ben nu weer de baas over mijn eigen leven.'

#Metoo

De schrijver werd in Suriname geboren. Daar werd ze van haar vierde tot haar negende misbruikt, onder meer door twee ooms. Vervolgens werd ze als puber jarenlang mishandeld.

In 1990 besloot Usha om naar Nederland te verhuizen. Sindsdien werkt ze aan haar eigen herstel. Bovendien schreef ze zes jaar later een boek over haar ervaringen, om anderen te helpen.

Volgens de schrijfster is Tapu Sjen nu weer actueel geworden, vanwege de #metoo-discussie. 'Ik hoop dat andere vrouwen en mannen die dit is overkomen, hun mond gaan opendoen', stelt ze. 'Laat het er helemaal uitkomen. Ja fuck it, sorry.'

Gesprekken met lotgenoten

Inmiddels organiseert Usha ook groepsgesprekken voor lotsgenoten, van wie ze dankbare reacties krijgt. 'Ik ben weggegaan met het gevoel dat ik leef', schreef iemand haar na een sessie.

De schrijver krijgt dan ook veel bewondering, zo blijkt wel na het winnen van de Heldenaward. Het gaat om een publieksprijs, en daardoor vindt Usha het extra bijzonder dat ze is gekozen. 'Ik deed echt zo van: YES!'.