'Genomineerden Amsterdamprijs geven een heel divers mooi beeld'

In de Amsterdamse Rabozaal wordt vanavond de Amsterdamprijs voor de Kunst toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in de hoofdstad.

Deze belangrijkste kunstprijs van Amsterdam wordt uitgereikt in drie categorieën. Er is een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert, een prijs voor de beste culturele prestatie en een prijs voor bewezen kwaliteit. De winnaars ontvangen een geldbedrag van 35.000 euro.

Voorzitter

NOS-presentator Simone Weimans is de juryvoorzitter van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2018. Zij neemt dit jaar het juryvoorzitterschap over van Tracy Metz. Wij spraken Weimans in aanloop naar de uitreiking. Haar deelname aan de jury heeft haar blik op de Amsterdamse kunst verrijkt.

'Ik woon zelf in Westerpark en ga altijd al graag naar concerten in de stad', aldus Weimans. 'Door de Amsterdamprijs ben ik in aanraking gekomen met veel verschillende kunstenaars en initiatieven. Ik ga nu naar nieuwe plekken en artiesten. Mijn vaste patroon is veranderd.'

Naast Simone Weimans wordt de Amsterdamprijs-jury gevormd door curator Hans den Hartog Jager, choreograaf Monique Duurvoort, Talitha Stijnman (Creatief producent Paradiso Melkweg Productiehuis) en curator Pieter Verbeke.

Niet altijd eens

Weimans: 'Ik was wel even bang dat het lastig zou worden. De jury bestaat uit kenners en deskundigen elk op hun eigen gebied. We waren het niet altijd met elkaar eens maar we wisten elkaar te overtuigen. En we hebben veel M&M’s gegeten en koffie gedronken. Dat hielp ook.'

Voor de Amsterdamprijs zijn negen kunstenaars of instellingen binnen drie categorieën genomineerd. 'Het is heel erg gemixt. Je hebt bijvoorbeeld theatermaakster Liesbeth Colthof voor de kinderen, tot beeldende kunst van Melanie Bonajo. De genomineerden geven een heel divers mooi beeld van wat er zich afspeelt in de stad', aldus Weimans.

