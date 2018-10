Documentair fotograaf Willem Poelstra (62) overleden

De Amsterdamse documentair fotograaf Willem Poelstra is zaterdag op 62-jarige leeftijd overleden.

Poelsta begon op zijn 45e op de fotoacademie. In de jaren daarna won hij tot twee keer toe de Zilveren Camera. 'Iedereen heeft zijn eigen handschrift. Ik denk dat mijn talent is dat ik mij heel erg op de inhoud richt', zei hij vorig jaar toen hij te gast was in AT5's De Zwoele Stad.

Enkele jaren geleden werd er bij hem kanker vastgesteld. Artsen gaven hem in 2015 nog een jaar. Hij besloot de tijd die hij nog had te steken in een expositie en een boek over Kosovo en het opzetten van een stichting die zijn werk ging beheren. Het lukte hem om al die dingen te doen.

De fotograaf zei vorig jaar dat de projecten voor goede afleiding zorgden. 'Het was fijn om dat project te doen en het af te maken. Ik heb ook het gevoel dat ik voor mijn vrienden en mensen die eraan gewerkt hebben, iets nalaat.'