Tramverkeer Amstelveen enige tijd plat door storing

Het tramverkeer ven en naar Amstelveen is vanochtend volledig stilgelegd vanwege een seinstoring bij halte Oranjebaan. Lijn 5 en 51 reden zo'n driekwartier ingekort tot station Zuid. GVB zette geen vervangend vervoer in.

Het ging om een zogeheten 'bezetspoormelding'. Het beveiligingssysteem dat de seinen aanstuurt gaf aan dat er een tram op het spoor stond, terwijl dat niet het geval was. 'Soms geeft zo'n systeem storing, dat moet eerst worden opgelost', meldde een woordvoerder van het GVB.

Reizigers die van en naar Amstelveen wilden reizen werden geadviseerd om op Amstelveenseweg een bus van Connexxion te pakken. 'Dat is absoluut geen goede oplossing', bekent de woordvoerder. Pendelbussen werden niet ingezet. 'Die hebben we niet tot onze beschikking. De verwachting is dat het probleem tegen de tijd dat die rijden al is opgelost.'

Rond 10 uur werd het tramverkeer weer opgestart. Wel rijden de trams voorlopig nog met vertraging. Ook hebben reizigers op lijn 51 te maken met uitgevallen ritten, omdat er met minder voertuigen wordt gereden.