Amsterdam dupe van 'te soepele' regels voor schadelijk fijnstof

De overheid gaat veel soepeler om met de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide, dan van andere schadelijke stoffen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico's door het inademen fijnstof of stikstofdioxide groot. Dat stelt Milieudefensie na onderzoek.

In Nederland is de luchtkwaliteit vrijwel overal onvoldoende. Amsterdam hoort bij de meest ongezonde regio's, volgens Milieudefensie. In bijna de hele stad is de concentratie fijnstof en stikstofdioxide, de stoffen die onder meer door auto's worden uitgestoten, veel hoger dan de het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Twee maten meten

Door ze in te ademen kun je kortademig worden of last krijgen van astma of benauwdheid. Jaarlijks zouden 12.000 mensen vroegtijdig overlijden en worden tienduizenden langdurig ziek door de vervuilde lucht. Uit het onderzoek, dat door Royal Haskoning is uitgevoerd, blijkt dat er met twee maten wordt gemeten, concludeert Milieudefensie.

Zo is de norm voor uitstoot van stikstofdioxide 30.000 keer soepeler dan die voor bijvoorbeeld de kankerverwekkende stof vinylchloride. Door die strengere regels voor vinylchloride, wordt gemiddeld maar 1 op 22 miljoen mensen ernstig ziek door kanker. Terwijl door stikstofdioxide 1 op de 720 mensen overlijdt, zegt de organisatie.

'Fopnormen'

Anne Knol van Milieudefensie vindt dat de uitstootnormen mensen voor de gek houden. 'Je mag verwachten dat als de overheid aan de wettelijke norm voldoet, je gezondheid beschermd is. Maar het zijn fopnormen, omdat we denken beschermd te zijn terwijl dat niet zo is.'

De organisatie vindt dat de overheid moet ingrijpen en de normen zo snel mogelijk moet aanscherpen.