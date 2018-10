Skate Rave van ADE-agenda geschrapt door ingetrokken vergunning

Feestgangers die hadden gepland om woensdag naar de Skate Rave te gaan, kunnen nieuwe plannen maken. Het feestje in het skatepark in Noord gaat niet door, omdat de gemeente de vergunning last-minute in heeft getrokken.

De rave werd onder andere georganiseerd door de bekende DJ Joris Voorn en was gratis te bezoeken. Waarom de gemeente de vergunning twee dagen voor het feest in heeft getrokken, is nog onbekend.

Meer vergunningsproblemen

Het is niet het eerste ADE-feestje dat in de week voor het festival niet meer door kan gaan. Vorige week werd bekend dat de drie feesten die in de Bijlmerbajes zouden worden gehouden, werden afgeblazen. In de voormalige gevangenis waren de vluchtroutes namelijk niet op orde.

Ook daar werd de vergunning daarom uiteindelijk niet verleend.

Niet afgelast, maar uitgesteld

Op de Facebookpagina van de Skate Rave staan 341 mensen op aanwezig. Omdat er wel interesse was in het feest, zegt de organisatie dat ze het later dit jaar alsnog willen organiseren.