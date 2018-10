Strafrechtelijk onderzoek naar vechtende scholieren Amstelveen

De Amstelveense politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar twee scholieren die met elkaar op de vuist zijn gegaan. De vechtende pubers verschenen in een video die circuleert op internet.

In het filmpje, dat afgelopen zaterdag online verscheen, is te zien hoe de twee elkaar te lijf gaan onder aanmoediging van een grote groep omstanders. Hun leeftijdsgenoten staan in een kring om hen heen, juichen de kemphanen toe en filmen de vechtpartij.

De politie Amstelveen geeft op Facebook aan dat de twee vechtersbazen bekend zijn bij de politie. Ze zijn ondertussen uitgenodigd voor verhoor. Niemand heeft aangifte gedaan, maar de politie is ambtshalve een onderzoek gestart wegens het verstoren van de openbare orde. Ook de omstanders van de knokpartij liggen daarbij onder het vergrootglas: hoewel het er heftig aan toe ging, greep niemand in.

De politie roept mensen die meer informatie over de vechtpartij hebben op om zich te melden.