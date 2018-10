Friezen zijn verdeeld over I Amsterdam-letters: 'We hebben al te veel borden'

Indien de I Amsterdam-letters echt de stad uit moeten, dan tonen verschillende partijen al interesse. Zo zou Friesland de letters wel willen adopteren. Maar niet alle bewoners zijn enthousiast: 'Het wordt wel heel erg Amsterdam'.

Lysanne Kuindersma van Amsterdam Lake District Tours ziet het al helemaal voor zich. De letters moeten gaan pronken op een dijk in Hindeloopen.

Op die manier wil Kuindersma meer toeristen naar de provincie trekken. Ze hoopt dat de bezoekers vervolgens foto's van de I Amsterdam-letters op sociale media gaan delen, zodat hun landgenoten ook naar Hindeloopen komen.

Profiteren

'Als ik in het buitenland zeg dat ik uit Friesland kom, weet niemand waar dat ligt', legt ze uit. 'Het enige dat ze kennen is Amsterdam.' En van de bekendheid van de hoofdstad zou ze graag mee willen profiteren.

Ze staat daarin niet alleen. Iets meer toerisme in het stadje zien veel Hindeloopers wel zitten. 'Kom maar op met die toestand', zegt een bewoner. 'Friesland zonder toeristen was een dood kindje met een lam handje', zo vat een ander dat samen.

'Wel heel erg Amsterdam'

Maar of de letters nou een goed middel zijn om toeristen te trekken, daar is niet iedereen het over eens. 'Het wordt allemaal wel heel erg Amsterdam', wordt er geroepen.

Het idee staat dan ook niet helemaal op zichzelf. Zo heet Zandvoort al Amsterdam Beach, het Muiderslot Amsterdam Castle en de bloemen in de Bollenstreek zijn de Flowers of Amsterdam.

Andere bewoners hebben vooral praktische bezwaren tegen de letters. 'We hebben al te veel borden in Hindeloopen. We moeten hier niet meer dingen aan de weg hebben', aldus een bewoner.