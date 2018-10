Oud-burgemeester Cohen steunt I Amsterdam-letters: 'Heb er nog een tas van'

Job Cohen was burgemeester toen de I Amsterdam-letters in 2004 werden geplaatst. Hij zegt de slogan nog steeds mooi te vinden en begrijpt niet waarom ze zouden moeten verdwijnen. 'Het vat het wezen van Amsterdam goed samen.'

'Het is een stad die mensen als een magneet naar zich toetrekt', legt hij uit in Nieuwsuur. 'In Amsterdam mag misschien niet alles, maar er kan zoveel.'

Hoewel de I Amsterdam-letters dat idee volgens Cohen uitdragen, verwacht hij niet dat toeristen speciaal voor de letters zullen komen. 'Ze gaan erheen omdat Amsterdam een fantastische stad is', aldus de oud-burgemeester. 'Ik kan me voorstellen dat er soms wat te veel toeristen zijn, maar doe daar dan wat aan.'

Lees ook: I Amsterdam-letters definitief weg? 'Symboolpolitiek!'

Zelf draagt Cohen de slogan nog elke dag met trots. Deze staat namelijk op een tas, die hij al tien jaar lang meesjouwt. 'Hier zitten al mijn spulletjes in. Of ik nou naar Amsterdam, Den Haag of Utrecht ga.'