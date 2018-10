Chico Kwasi wint 'Grote Prijs van Amsterdam' tijdens Ben Bril Memorial

Chico Kwasi heeft vanavond in Carré de 'Grote Prijs van Amsterdam' gewonnen. Hij versloeg Mohamed Elawil.

De jury moest uiteindelijk kiezen bij gebrek aan een knock-out en was niet unaniem. De Grote Prijs van Amsterdam is onderdeel van de Ben Bril Memorial, maar het was geen uitgemaakte zaak dat een Amsterdammer als winnaar uit de bus zou komen. Kwasi versloeg eerder op de avond Zacky Derouich uit Den Bosch, Elawil won van Nicky Lopez uit Arnhem.

Amsterdammer Serginio Kanters won in de wedstrijd erna van stadgenoot Josemir Poulino. In deze ontmoeting stond het Nederlands Kampioenschap op het spel. Poulino haakte al vroeg af in het gevecht, waardoor Kanters er met de overwinning vandoor ging.

Een ander gevecht waar veel fans naar uitkeken ging op het laatste moment niet door. Redouan Cairo en Brian Douwes zouden hun ontmoeting van vorig jaar in Almere overnieuw doen. Toen won Douwes en Cairo was uit op revanche. Maar vlak voor de boksers de ring in zouden stappen, bleek dat Cairo geblesseerd was.