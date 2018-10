Auto in vlammen op in Geuzenveld

Een auto is vannacht in brand gevlogen op de Lodewijk van Deysselstraat in Geuzenveld.

De auto stond ter hoogte van de Dr. H. Colijnstraat geparkeerd. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Ook twee andere auto's raakten beschadigd door de brand.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.