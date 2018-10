Operatiekamers leeg door personeelstekort: wachtlijsten lopen op

Door het oplopende personeelstekort worden steeds meer operatiekamers in de stad buiten gebruik gesteld. Dat blijkt uit een rondgang van AT5 langs de Amsterdamse ziekenhuizen. Nu er minder OK's beschikbaar zijn, lopen de wachtlijsten op en worden patiënten steeds vaker op het laatste moment afgebeld.

De ziekenhuizen hebben een groot tekort aan medisch personeel. Er is vooral veel vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen. Door het personeelstekort worden de intensive care, spoedeisende hulp en de operatiekamers het hardst geraakt.

'Alleen maar kritieker'

Bij het VUmc worden maar dertien van de zestien operatiekamers gebruikt, zo vertelt de nieuwe bestuursvoorzitter Chris Polman tegen AT5. Ook het OLVG ervaart dezelfde problemen. Daar is het streven om per locatie (West en Oost) tien operatiekamers in gebruik te hebben. Dat zijn er momenteel maar acht. 'We zien geen licht aan het einde van de tunnel. Het wordt alleen maar kritieker', zegt een woordvoerder van het OLVG.

Lees ook: Cordaan vreest personeelstekort: zorg aan Amsterdammers staat onder druk

Door het buiten gebruik stellen van de operatiekamers lopen de wachtlijsten voor operaties op en moeten mensen steeds vaker worden afgezegd als er een spoedoperatie tussendoor komt. 'We hebben een arbeidsmarktprobleem en daar hebben we allemaal last van. Het heeft niks te maken met de fusie tussen het VUmc en AMC. Het probleem heerst bij alle ziekenhuizen', legt Polman van het VUmc uit.

Tien procent minder capaciteit

Het AMC heeft geen exacte cijfers over de beschikbaarheid van operatiekamers. Wel stelt het academische ziekenhuis dat er 10 procent minder capaciteit is door het personeelstekort. 'Dat betekent dat we veel minder opereren dan we eigenlijk willen. Het wordt er allemaal niet beter op', aldus een woordvoerder.

Ook het MC Slotervaart en BovenIJ Ziekenhuis kampen met een tekort aan onder andere gespecialiseerde verpleegkundigen. Exacte cijfers over de gevolgen voor de operatiekamers hadden zij niet.

Lees ook: Groot tekort aan plekken in ziekenhuizen: 'Gewoon schandalig'

Geen van de ziekenhuizen verwacht de problemen op korte termijn op te lossen. Op dit moment wordt wel meer medisch personeel opgeleid, maar duurt het nog jaren voordat zij aan het werk kunnen. 'We hebben de achterstand niet zomaar ingelopen. Als je nu kijkt, hebben we een paar jaar geleden toch de behoefte aan zorg verkeerd ingeschat', zegt Polman.

Vanmiddag om 13.00 uur bij AT5 een uitgebreid interview met de nieuwe bestuursvoorzitter van het VUmc Chris Polman over de zorgen om het personeelstekort en zijn visie op de toekomst van de academische zorg in de stad.