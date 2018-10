Woedende fietser gaat los met balpen op Zuidas

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Een vol fietsenrek op de Arnold Schönberglaan op de Zuidas heeft bij een fietser tot enorme irritatie geleid.

De fietser bewerkte het zadel van zeker een andere fiets gisteravond met een balpen. Hij sneed er meerdere keren in en schreef de tekst: 'Kuthoer, je hebt me ingebouwd'.

De eigenaar van die fiets heeft de foto van haar zadel naar AT5 gestuurd. 'Wellicht een goed beeld van het fietsprobleem in Amsterdam of zelfs het maatschappelijke probleem dat we hebben.'