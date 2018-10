Seafood Shop: 'Heroverweeg onze sluiting'

De eigenaren van de Seafood Shop vragen burgemeester Femke Halsema in een open brief de sluiting van hun winkel te heroverwegen. Hier wordt dinsdagmiddag uitspraak over gedaan tijdens een kort geding.

De familie Visscher, eigenaar van de viswinkel, kreeg eerder dit jaar bericht dat de Seafood Shop moet sluiten. De reden hiervoor is dat de winkel teveel gericht zou zijn op toeristen. Zo zijn verschillende bordjes in de winkel in het Engels en kun je er haring en kibbeling kopen. Dit valt volgens de gemeente onder 'eten voor de snelle consumptie', en dit is sinds oktober verboden.

Toeristenwinkel

De familie Visscher probeert Halsema er in de brief, geplaatst op hun Facebook-pagina, van te overtuigen dat de Seafood Shop niet in de categorie 'toeristenwinkel' valt: 'Uw besluit van 6 oktober veroorzaakt grote problemen voor ons. Ineens mogen we geen haring en kibbeling meer verkopen, de basis van iedere viswinkel! Als we de winkel sluiten, wat doen we dan met de schulden die we overhouden? En wat doen we met het voltallige personeel?', aldus de familie.

Wetgeving

Bovendien is de familie Visscher ervan overtuigd dat zij onmogelijk rekening had kunnen houden met de nieuwe wetgeving: 'De gemeente heeft de regels in het diepste geheim gemaakt. Wij hadden dit onmogelijk kunnen voorzien (nog los van de discussie of we überhaupt een "toeristenwinkel" zijn)'.