Van Soest wil 'rode loper' voor medisch personeel

De Partij van de Ouderen wil dat het stadsbestuur maatregelen neemt om het tekort aan medisch personeel op te lossen.

Fractievoorzitter Wil van Soest laat weten dat ze schriftelijke vragen heeft gesteld. Dit deed ze na een rondgang van AT5, waaruit bleek dat steeds meer operatiekamers in de stad buiten gebruik worden gesteld door een personeelstekort.

Van Soest is geschrokken van het nieuws. 'Onze sociale voorzieningen staan keihard onder druk terwijl de stad uit z’n voegen barst. Het stadsbestuur moet alle middelen aanwenden om de personeelstekorten zo snel mogelijk op te lossen.'

Voorrang

Ze wil onder meer dat medisch personeel voorrang krijgt bij het vinden van een woning, iets dat in Zaanstad en Utrecht al zo is. 'We hebben de fundamenten van onze samenleving keihard nodig. Gooi de rode loper uit voor deze mensen.'

Van Soest vraagt het stadsbestuur of zij ook vindt dat de krapte op de huizenmarkt een 'belemmering' vormt voor medisch personeel en of zij bereid is om een proef te starten met een voorrangsregeling.