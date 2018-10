Brand in peperbus op Herengracht, stroom uitgevallen

Foto: Foto via AT5-whatsapp (06 5119 0938)

In een elektriciteitskast op de Herengracht is vanmorgen brand uitgebroken.

De kast staat in een peperbus bij museum Het Grachtenhuis. Rond 10.00 uur kwam er rook uit de peperbus, de brandweer is inmiddels ter plaatse. Wel werd er in eerste instantie gewacht op de komst van netbeheerder Liander.

Een deel van de straat werd afgezet door de politie. Liander heeft de stroom van de kast gehaald. Toen het dak uiteindelijk van de peperbus ging, bleek er alleen maar rook te zijn geweest en geen brand meer.

De straat wordt weer vrijgegeven. De brandweer verwacht dat de meeste bewoners in de loop van de dag weer stroom hebben.