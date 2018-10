Grote uitslaande brand in woning in Czaar Peterbuurt

In een woning aan de Eerste Leeghwaterstraat is vanochtend brand uitgebroken.

Dat gebeurde rond 10.45 uur. Op een video van een omstander is te zien dat de vlammen uit het raam van de woning sloegen.

De brand begon op de tweede etage en sloeg over naar de derde en vierde etage. Rond 11.15 uur zette de brandweer extra brandweerwagens in en werd er opgeschaald naar 'grote brand'. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is aan het nablussen.

Niemand raakte bij de brand gewond. De etages waar brand heeft gewoed zijn voorlopig onbewoonbaar, of het om een of meerdere woningen gaat is nog niet duidelijk.

In een woning aan de Eerste Leeghwaterstraat in Amsterdam woedt een uitslaande brand. Brand woedt op meerdere verdiepingen. Er komt veel rook vrij. Heeft u hier last van? Blijf eruit. Rook is ongezond. https://t.co/C31bv36ZVV — Brandweer AA (@BrandweerAA) October 16, 2018

Later meer.