De straten van Amsterdam: Complex N42

De straten van Amsterdam zijn vandaag in de Czaar Peterstraat, omdat er een wel heel bijzonder pand genomineerd is voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs.

Samen met Jan lopen we door de straat om te vergelijken hoe het hier vroeger was en nu, mogen we chocola proeven in het Cacaomuseum van Henkjan en eindigen we bij Remko, die al 30 jaar in de buurt woont