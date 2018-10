Ministerie: 'Ziekenhuizen moeten inhaalslag maken bij opleiden personeel'

Operatiekamers in de stad moeten steeds vaker sluiten door personeelstekort, wachtlijsten lopen op en patiënten worden vaker op het laatste moment afgebeld. Dit meldde AT5 eerder vandaag. 'Kennelijk kunnen we dit niet aan de ‘markt’ overlaten', zegt patiëntenvereniging Harteraad.

Patiëntenvereniging Harteraad vindt dat het ministerie van VWS hierin een voortrekkersrol moet hebben. Teamcoördinator Ilse Eijkmans: 'Wij adviseren het ministerie te starten in het aantrekkelijk(er) maken van de opleidingen en te kijken naar buitenlands personeel en goede bijscholing te geven, in korte tijd de Nederlandse taal goed te laten beheersen én te zorgen voor goede huisvesting in de buurt van het ziekenhuis.'

Harteraad, dat zich inzet voor iedereen met hart- en vaataandoeningen, vindt ook dat ziekenhuizen wat meer moeite kunnen doen: 'Dit is niet zomaar opgelost, en we hopen dat de ziekenhuizen alles uit de kast trekken om deze situatie te verzachten. Dit is afschuwelijk, dit is een groot probleem. De problematiek tekent zich al jaren af, maar is door ziekenhuizen niet goed opgepakt, dus kennelijk kunnen we dit niet aan de ‘markt’ overlaten', zegt Eijkmans.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgens de woordvoerder van minister Bruno Bruins (VWS) ligt de grootste verantwoording bij de ziekenhuizen zelf: 'Het geld is beschikbaar. Er is in het verleden te weinig personeel opgeleid door de ziekenhuizen. Daarin moet een inhaalslag worden gemaakt, daarover zijn nu ook afspraken gemaakt. Wij stellen de financiële kaders, en zij moeten de mensen verder opleiden.'

'Dit is niet iets dat wij vanuit Den Haag met een pennenstreek kunnen oplossen. Er kan ook gekeken worden of taken herverdeeld kunnen worden. Door een andere taakverdeling kan personeel met een HBO-achtergrond beter ingezet worden voor de ingewikkelde taken waarvoor zij zijn opgeleid'

Dat er de komende tijd problemen zullen blijven, beaamt ook het ministerie: 'Het is een probleem dat de komende jaren alle aandacht verdient van alle partijen. En af en toe moet er een OK dicht. Dat is sowieso vervelend voor de patiënten. Ziekenhuizen moeten samen kijken hoe ze elkaar kunnen helpen, samen oplossingen bedenken.'

Toch is de ondergrens rondom de OK's nog niet bereikt: 'Wij hebben nog geen signalen dat er geen goede zorg geleverd wordt. Maar het probleem op de arbeidsmarkt is urgent,' aldus de woordvoerder van minister Bruins.

KWF Kankerbestrijding

Mischa Stubenitsky van KWF houdt het bij een korte reactie: 'Ik hoop en roep ook de ziekenhuizen op dat patiënten hier niet de dupe van worden. Maar ik snap ook wel, dat als er geen personeel is, dat het dan heel moeilijk wordt.'