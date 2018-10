Honderden mensen bij stille tocht voor doodgeschoten 'Bolle'

Honderden mensen waren vanavond aanwezig bij de stille tocht die familie en vrienden organiseerden voor 'Bolle', de 19-jarige Gondilio Lowland die vorige week werd doodgeschoten in Zuidoost.

De tocht begon om 18.00 uur bij station Duivendrecht. Vanaf daar gingen de aanwezigen naar het huis van Gondilio, om daarna naar de plek te gaan waar de rapper werd neergeschoten. Daar werd gebeden en gezongen voor de jongen.

Vele mensen hadden ook een groene zakdoek bij zich, ter ere van Gondilio die van groen hield.

Geliefd

De hoeveelheid mensen die op de tocht afkwamen, laat zien dat de jonge rapper geliefd was. 'Hij was een hele rustige jongen, altijd bezig met zijn muziek en een inspiratie voor de hele buurt,' zegt buurtvader Alain. 'Hij kwam vaak bij ons thuis en als ik aan hem denk... er zijn gewoon geen woorden voor.'

'Hij was er altijd voor de jongeren ook,' vertelt een jongen die bij Bolle op school zat. 'Altijd als ze een clipje opnamen, deden ze dat met alle jongeren uit de buurt. En Bolle was altijd lief. Daarom, ik snap het niet.'

'Laat dit nooit meer gebeuren'

De tocht eindigde in een buurtlokaal, waar de moeder van Bolle een uitpuilende zaal toesprak. Ze richtte zich vooral tot de jongeren in de zaal. 'Ik wil een ding meegeven een de jongeren hier,' begint ze haar verhaal. 'Als je vrienden bent, dan ben je als twee broers. Dat ben je er voor elkaar en steun je elkaar, ook als je ruzie hebt.'

'Laat Bolle een voorbeeld zijn,' eindigt ze haar speech. 'Rust zacht, Bolle.'

Ook stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing sprak. Zij is samen met burgemeester Halsema langsgegaan bij de nabestaanden. 'We kunnen Bolle niet terugbrengen, maar wat kunnen we wel doen? Praten. Wij willen geen geweld, wij willen een glimlach. We maken een vuist vanuit ons verdriet. Niet om mee te vechten, maar om ons sterk te maken dat we dit nooit meer laten gebeuren.'

Binnenkort zal er dan ook een bijeenkomst worden georganiseerd voor de jongeren uit de buurt.

Ruzie

Gondilio, die onder zijn artiestennaam bekend stond als 'Bolle', kwam vorige week woensdag om het leven bij een schietpartij op de Dolingadreef. Hij werd op klaarlichte dag in zijn buik neergeschoten na een ruzie. Hij maakte deel uit van de rapgroep Sevengang. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Die zit nog vast.