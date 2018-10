José Woldring doet PR voor de grote dj-namen: 'Ben helemaal geen feestbeest'

Woensdag begint de 23e editie van ADE en in aanloop naar het evenement maakt AT5 vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de dancewereld. Vandaag deel 2: José Woldring. Ze is oprichter van één van de grootste PR-bureaus in de elektronische muziekwereld.

Het bedrijf van José (32), The Media Nanny, werd groot nadat ze de PR is gaan doen voor onder meer Martin Garrix. Ze doet inmiddels ook de PR voor David Guetta. 'Toen ik Martin Garrix, voor mij Martijn, heb leren kennen was hij vijftien of net zestien. Toen had hij net z'n eerste release gehad bij Spinnin' Records, waar ik toen heel veel artiesten voor vertegenwoordigde. We hebben altijd een hele goede klik gehad en vanaf begin af aan ben ik met hem meegeweest en heb ik zijn eerste interviews gedaan', zegt José over haar band met Martin Garrix.

'Nooit een persbericht geschreven'

In 2010 startte ze The Media Nanny. 'Ik denk dat ik in Nederland de eerste was die echt een bedrijf heeft gestart voor het promoten van dj's. Ik had toen nog nooit een persbericht geschreven dus ik googlede: "Hoe schrijf ik een persbericht?".

Ook met wereldster David Guetta heeft José een band weten op te bouwen. 'Ik werk nu twee jaar met David Guetta. En in het begin is dat best wel spannend, want je kent elkaar niet, maar je moet best wel veel met elkaar bespreken. En nu hebben we echt een supertoffe band. We appen heel veel, ook gewoon over privézaken, of over wat we zien.'

'Leukste en vermoeiendste week'

Tijdens Amsterdam Dance Event (ADE) komen plezier en het werk voor de 32-jarige promotor samen. 'Het is de meest leuke maar ook de meest vermoeiende week. Want ik heb dan letterlijk alle artiesten hier in de stad, met de managers én de agenten én de promotors én de media. Dit is het moment dat de aap uit de mouw komt bij mij: dat ik helemaal geen feestbeest ben.'

'Ik maak dingen mee die anderen nooit zullen meemaken en ik zie de hele wereld. En als ik dat nog lang kan doen en daar gelukkig van word, dat is voor mij helemaal prima', besluit José.

Over deze serie

Deze reportage is de tweede in een serie van vijf portretten van Amsterdammers die succesvol zijn in de elektronische muziekwereld: dj's, producers, bookers en managers. We interviewen elk van hen aan de vooravond van ADE op een plek in de stad die voor hen bijzonder is.

Verder spraken we voor deze serie nog met dj Tom Trago, techno-dj Mirella Kroes, aanstormend talent Justin Mylo en de artist agents van David Lewis, een van de grooste boekingskantoren ter wereld.