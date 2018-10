Acht procent minder stadsreinigers: 'Belachelijk slecht plan'

Het was een heet hangijzer tijdens de campagne: de bezuinigingen van het vorige college op de reiniging in de stad. Dat moest anders bij dit nieuwe, linkse college. Maar wat blijkt, de bezuinigingsoperatie loopt volgend jaar nog door, en dat betekent: toch minder mensen bij de stadsreiniging.

'Ze gaan 45 mensen ontslaan bij de gemeentelijke reiniging, 8 procent bezuinigen op het schoonhouden van de stad. Dat is een belachelijk slecht plan', vertelt Diederik Boomsma (CDA). Jarenlang streed het CDA samen met Groenlinks en de PvdA tegen de bezuiniging. SP en VVD gaven later toe dat de bezuiniging een van de fouten was die het vorige stadsbestuur maakte (ook D66 zat in die coalitie).

Geen geld

'Ik zou het liefst willen dat we die hele bezuiniging morgen van tafel kunnen halen. Maar dat kan niet, want we hebben afspraken gemaakt in het coalitieakkoord', zegt Carolien de Heer (PvdA). 'Er is gewoon niet genoeg geld voor, het is dertig miljoen euro, hè.'

Volgend jaar komen de dertig bezuinigde miljoenen niet terug, maar wel komt er negen miljoen bij. Boomsma: 'Dan kunnen ze wel zeggen dat ze later misschien met nog wat extra geld komen, maar dan moet je juist nu niet al dit soort bezuinigingen doorvoeren.'

Foutje

Overigens zei verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (Reiniging) dat er een foutje was gemaakt: het gaat niet om 45 fulltime banen maar 23 banen. En dat zij 'natuurlijk afvloeien', zoals dat heet.

