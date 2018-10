Een van de eerste ADE-feestjes van start met yoga, vruchtensap en dieren-onesies

ADE is begonnen! Niet met een knarsende kater, ongelooflijk muffe bierlucht en verzuurde benen, maar met ontbijtsnacks, sapjes en dierenonesies. In de Westerunie is om 06.30 uur Daybreak van start gegaan, een van de eerste feestjes van ADE 2018.

Het is niet de officiële opening van het gigantische evenement - dat feestje is vanavond pas - maar bijzonder is het zeker. Het gaat namelijk om een early morning dance-feest. Geïnteresseerden kunnen voor het werk even twee uur losgaan op stampende beats. Daarnaast wordt ontbijt geserveerd en moet iedereen in een dieren-onesie komen.

Geheel volgens de traditie begon Daybreaker met een grote yoga-sessie, om vervolgens om 08.30 uur iedereen zwetend weer weg te sturen. Douchen kon niet in de Westerunie.

Vanavond om 18.30 uur is de officiële opening van ADE 2018. In de Melkweg treedt Colin Benders (Kyteman) op met het Metropole Orkest.