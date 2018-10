Ontspoorde tram Van Baerlestraat weer op de rails: nog wel vertragingen

Een tram is vanochtend op de kruising Van Baerlestraat met de Paulus Potterstraat ontspoord. Tram 2, 3, 5 en 12 rijden daardoor in beide richtingen om en met vertraging. Rond 10.00 uur was de storing verholping.

De oorzaak van de ontsporing is vooralsnog onbekend. Het gevaarte stond midden op een kruispunt. Het verkeer op de straat werd daardoor flink gehinderd.

De tram is inmiddels weer op de rails gezet. Hoe lang de verkeershinder nog duurt is onduidelijk.