Ajax Vrouwen willen stunten tegen topploeg Olympique Lyon

De Ajax Vrouwen hopen vanavond in een uitverkochte Toekomst op een stunt tegen Olympique Lyon, een absolute topploeg in het vrouwenvoetbal.

Nooit eerder kwamen de Ajax Vrouwen zo ver in de Champions League. Ajax bereikte de laatste zestien van het Europese bekertoernooi door in de voorrondes te winnen van het Noord-Ierse Linfield, het Ierse Wexford Youths en het IJslandse Thór/KA. In de eerste ronde zegevierde Ajax in het tweeluik met het Tsjechische Sparta Praag.

'We weten waar we ze pijn kunnen doen'

Benno Nihom, trainer van de Ajax Vrouwen, kent de zwakte van Olympique Lyon. 'We weten waar we ze pijn kunnen doen', zegt Nihom. 'Lyon heeft normaal nauwelijks weerstand, zij zijn gewend om heel veel de bal te hebben en aan te vallen. Ze zijn het niet gewend om in de problemen te komen als ze de bal verliezen.'

Lyon soeverein in de Champions League

Olympique Lyon won de afgelopen drie seizoenen de Champions League en is ook dit seizoen weer de gedoodverfde favoriet. Bij de Fransen staat de Nederlandse sterspeelster Shanice van der Sanden onder contract.