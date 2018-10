Redder A5 doet verhaal: 'Dikke lul, deze vent mag niet doodgaan'

Eén van de automobilisten die afgelopen maandag betrokken was bij de heldhaftige reddingsactie die plaatsvond op de A5 bij Westpoort, heeft vandaag zijn verhaal gedaan in de Volkskrant.

De man uit Tuitjenhorn stopte samen met een 22-jarige Amsterdammer het voertuig van een man die onwel werd achter het stuur. Door middel van snel reageren wisten de twee redders de op hol geslagen auto in te sluiten, waardoor verder leed bespaard bleef.

De man, Thijs Schram, zag dat de man buiten bewustzijn was en schoot meteen te hulp. Samen met de Amsterdammer sloten ze de bestuurder in op de vluchtstrook. Bij stilstand pakte hij een sleepkabel uit de achterbak en sloeg de ruit in. Eenmaal binnen zag hij de maxicosi van de bewusteloze man. Schram, zelf een gezinsman, dacht: 'Dikke lul. Deze vent mag niet doodgaan. Hij is vader. Hij heeft een partner. Ik ga hier niet op maandagochtend toe zitten kijken hoe iemand doodgaat'. Schram dacht aan een spontane epileptische aanval.

Schade

Binnen een paar minuten was er ambulancepersoneel aanwezig om zich te ontfermen over de man. Schram ging verder met zijn dag. Hij had een aantal vergaderingen op zijn werk. Later op de middag kreeg hij een belletje. Het was het slachtoffer dat vertelde dat het inmiddels goed met hem ging.

De auto van Schram liep 'wat krasjes en deukjes' op tijdens de reddingsactie. Een autoschadebedrijf in het Gelderse Ede heeft inmiddels aangeboden om de schade van de helden gratis te repareren, schrijft NH Nieuws.