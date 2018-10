Veiligheidsregio: 'Uitspraken Leen Schaap scherp geformuleerd'

Brandweercommandant Leen Schaap heeft zijn uitspraken over maffiapraktijken binnen het korps '(te) scherp geformuleerd'. Dat vindt de klachtencoördinator van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Schaap vergeleek de medezeggenschap binnen de brandweer met de maffia. Dat deed hij afgelopen april in een interview op Radio 1. Tientallen oud-brandweerlieden voelden zich 'niet respectvol bejegend' door de uitspraken en stuurden een officiële klacht naar de Veiligheidsregio. Voorzitter Femke Halsema heeft daar nu op gereageerd.

'De klachtencoördinator komt tot de conclusie dat de uitspraken van de brandweercommandant (te) scherp geformuleerd zijn, in de zin dat hij uitdrukkingen in overdrachtelijke zin gebruikt en de gebruikte woordkeuze ongewenste vergelijkingen oproept', schrijft Halsema.

Kwetsend

Halsema houdt het zelf bij een 'scherpe' formulering. Maar de inhoud van Schaaps boodschap onderschrijft de Veiligheidsregio. 'Wij betreuren het dat u de uitspraken als kwetsend heeft ervaren', schrijft ze aan de oud-brandweerlieden.

Oud-brandweerman Mart van Troost, die de brief stuurde, neemt niet genoegen met het antwoord. 'We zijn geen stap verder', constateert hij in antwoord op de Veiligheidsregio. Hij vindt dat 'het onjuiste en stigmatiserende predicaat' van oud-brandweermannen blijft bestaan. Daarom stappen hij en de oud-brandweermannen nu naar de Ombudsman Metropoolregio.